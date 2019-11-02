Erzincan’da 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan ve çevresinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA