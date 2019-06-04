Erzincan’da bayram ziyaretleri

Ramazan Bayramı münasebetiyle Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ve beraberindeki protokol mensupları çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ve beraberindeki protokol mensupları ilk olarak Şehit ailelerini ziyaret ederek, bayram tebriklerinde bulundular.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Ankara'nın, Gölbaşı ilçesi uygulama noktasında 19 Aralık 2017 tarihinde kazaen vurularak şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Hakan Can'ın Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki ailesini ardından Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonu sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar'ın kent merkezindeki ailesini ziyaret eden Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ve beraberindeki protokol mensupları, ailelerin bayramlarını tebrik ederek, istek ve sorunlarını dinlediler.

Daha sonra Huzurevi sakinlerini, Sevgi evlerinde kalan çocukları ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, Ramazan bayramlarını tebrik ettiler.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Enes Bediz Karakolunu ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yaylabaşı Karakolunu ziyaret eden Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ve beraberindeki protokol mensupları görevi başındaki polis ve askerler ile sohbet ederek, bayramlarını tebrik ettiler.

Kaynak: İHA