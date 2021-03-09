Erzincan'da bir kadın kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaza yapan minibüsün kontrolü kaybedip Özel Bakım Merkezi'nin bahçesine girmesiyle ölümden kıl payı kurtulan kadın hayatının şokunu yaşadı. Kaza görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Cami Kavşağı'nda meydana gelen olayda bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu kontrolü kaybeden minibüs sürücüsü özel bakım merkezinin bahçesine girdi.
KIL PAYI KURTULDU
Minibüs özel bakım merkezinin bahçesine girdiğinde o sırada bahçede bulunan kadın ölümden son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
4 kişinin hafif yaralandığı kazada soruşturma başlatıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.