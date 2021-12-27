Pitbull saldırısına uğramıştı! Suçu anne ve babasında buldular! Asiye Ateş'in ailesine dava2022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210043AFAD duyurdu: Erzurum sabah saatlerinde sallandı!Alizarin ne demek, TDK'ya göre Alizarin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!Hava sıcaklıkları artıyor! Meteoroloji bazı illeri uyardı: Sağanak yağış var! İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi hava durumu2022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2062100342022 Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190378Meret ne demek, TDK'ya göre Meret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190377
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!

Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!

Erzincan’da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T. (34), psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için, babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine geldi. Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.

Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!Erzincan'da bir kadın öğretmenin ölümü kardeşinin elinden oldu! İkna etmek isterken bıçaklandı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT