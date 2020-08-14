Erzincan'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı Erzincan'ın Tercan ilçesinde 5 kişiyi taşıyan minibüs Kargın beldesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazanın nedeni henüz bilinemezken baba ve 3 çocuğu yaralı kurtuldu. Anne ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1 7 Erzincan'ın Tercan ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada bir aile darma duman oldu.