Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05. 30 sıralarından meydana geldi.

Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

21 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa’dan yola çıkıp Tunceli’nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı.

Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı’dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı.

Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

3 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar Solmaz, “Bursa’dan Ovacık’a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi.” ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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