Erzincan'da gökten yağan parayı toplamak için birbirlerini ezdiler

Erzincan'da Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin 2.katından 10 bin TL değerinde 50 liralık banknotlar atıldı.

24 Eylül tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki ortak bir kafeye oturdu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ortaklardan biri elinde bulunan 10 bin TL'yi pencereden aşağı savurdu.

Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50'lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

''ŞAŞKIN ŞAŞKIN İZLEDİK''

O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kafe çalışanları da olanların şaşkınlığı ile ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Kafede garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, "Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı. Biz de şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler" konuştu.

Kafedeki diğer çalışan Turgay Duyan ise masaya sipariş götürdüğünü ifade ederek, "Arkamı döner dönmez paraların aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Aşağı indiğimde paraların hiçbirinin kalmadığını gördüm" dedi.