Erzincan'da hasta kadın 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta olan Diştaşı köyü Gondikler mezrasında yaşayan, şiddetli karın ve göğüs ağrısı çeken 77 yaşındaki Nafiye Apaydın'ın yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

Ambulansla köye kadar gelen sağlık görevlileri, Apaydın'ın yaşadığı Gondikler mezrasındaki evine gidebilmek için ARAS EDAŞ kurumundan talep edilen kar motoruyla yola koyuldu.

Köydeki bir vatandaşın rehberliğinde kar motoruyla mezraya ulaşan sağlık görevlileri, Apaydın'ı burada yapılan müdahale sonrası 1 saat süren zorlu yolculuğun ardından ambulansa kadar götürdü.

Sağlık görevlileri ve kara yolları ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu Refahiye Devlet Hastanesine götürülen Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA