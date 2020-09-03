Erzincan'da iki grup arasında küfür kavgası! Yumruklar havalarda uçuştu

Erzincan’da iki grup arasındaki küfür tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin zor ayırdığı kavganın o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Birbirlerinden davacı olmayan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.