Erzincan'da iki grup arasında küfür kavgası! Yumruklar havalarda uçuştu
Erzincan’da iki grup arasındaki küfür tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin zor ayırdığı kavganın o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Birbirlerinden davacı olmayan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Erzincan kent merkezinde yaşanan olayda iki grup arasındaki küfür tartışması kavgaya dönüşmesinin ardından kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla girişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin zor ayırdığı kavgadaki grup birbirinden şikayetçi olmayınca emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü
Kadir Doğulu Erik Dalı ile coştu! Performansı izleyenlerden tam not aldı
Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!
Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü
03 Eylül 2020 Perşembe 12:01
Benzer Videolar