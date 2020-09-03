  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Erzincan'da iki grup arasında küfür kavgası! Yumruklar havalarda uçuştu

Erzincan'da iki grup arasında küfür kavgası! Yumruklar havalarda uçuştu

Erzincan’da iki grup arasındaki küfür tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin zor ayırdığı kavganın o anları cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Birbirlerinden davacı olmayan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzincan kent merkezinde yaşanan olayda iki grup arasındaki küfür tartışması kavgaya dönüşmesinin ardından kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla girişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin zor ayırdığı kavgadaki grup birbirinden şikayetçi olmayınca emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndüAvcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü

Kadir Doğulu Erik Dalı ile coştu! Performansı izleyenlerden tam not aldıKadir Doğulu Erik Dalı ile coştu! Performansı izleyenlerden tam not aldı

Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!

Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdüAdana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

 

03 Eylül 2020 Perşembe 12:01
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü
Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü
Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde pes dedirten görüntüler!
Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde pes dedirten görüntüler!
Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü
Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü
Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!
Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!
Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!
Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!
Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu
Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu
Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı
Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı
Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı
Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı
Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!
Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!