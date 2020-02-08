Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan ısıtmalı duraklar şehrin farklı noktalarında kullanılmaya başlandı.

Halkın yoğun olarak kullandığı Fevzipaşa ile Halitpaşa Caddesi üzerine kurulan ısıtmalı duraklar faaliyete geçti. Seçim öncesi vaatte bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bekir Aksun, ısıtmalı durakların şehir merkezinde 6 farklı bölgeye yerleştirileceğini kaydetti.

Aksun, şuana kadar yapılan 50 metrekare büyüklüğündeki durakların toplam maliyetinin 750 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Öte yandan ısıtmalı duraklar gün içerisinde 07.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmette olacak.

Kaynak: İHA