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  3. Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya kalktı!

Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya kalktı!

Erzincan'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu ile kuyumcu arasında yaşanan mücadelenin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Soyguncu ile kuyumcunun dakikalar süren mücadelesi saniye saniye görüntülendi.

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22 Ocak 2020 Çarşamba 09:24

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