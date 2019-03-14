Erzincan’da ki muhtarlık adaylığı kavgasında 2 kişi tutuklandı
Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana gelen muhtarlık davasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana gelen muhtarlık davasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı tartışması sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmiş iki kişi ise yaralanmıştı. Olay ile alakalı 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözetim altına alınan 4 kişiden 2'si sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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