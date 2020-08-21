Erzincan’da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı var

Erzincan'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.