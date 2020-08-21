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  3. Erzincan’da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı var

Erzincan’da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı var

Erzincan'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde sabah saat 06.30 sıralarında yaşanan kazada Gürbüz Yolcu idaresindeki otomobil, İlkin Çevik idaresindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu meydana gelen kazada yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Hülya Yolcu, Gürbüz Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri otomobildeki cansız bedenleri sıkıştıkları yerden çıkartırken yaralılar ise gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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21 Ağustos 2020 Cuma 10:17
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