Erzincan'da korkutan kaza! 3 çocuk annesiz kaldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. 3 çocuk ve sürücünün yaralandığı kazada anne hayatı kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kargın beldesi yakınlarında yaşanan kazada 38 yaşındaki Muhammet Abdullah Kızmaz'ın hakimiyetinden çıkan bir minibüs yolun yakınındaki bir tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Abdullah Kızmaz'ı ve çocukları Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve 11 aylık Ali İhsan Kızmaz'ı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 28 yaşındaki anne Gülten Kızmaz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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