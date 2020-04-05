Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan'da korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce ek kararlar alındı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak yeni tedbirler aldı.

Alınan kararlara ek olarak aşağıdaki kararları alındı:

1-İlimiz genelinde esnek yada evde çalışmaya geçen kamu görevlilerinin mesai saatleri içerisinde görev yerleri olarak belirlenen işyerlerinde/ikametlerinde bulunmaları zorunlu olup görev saatleri içerisinde dışarıda olduğu tespit edilen kamu görevlilerine ikametlerinden/işyerlerinden ayrılmaları durumunda kurul kararlarına riayet etmemekten idari para cezası 3150. TL ve gerekli disiplin cezaları uygulanacak olup yapılacak 2. kontrolde de aynı durumun tekrarında ise idari para cezası 3150 TL. uygulanacak ve ayrıca TCK'nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.

2- Kurulumuzun 04-03 sayılı kararları ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları yasaklanmış olup bu yasak kapsamında bulunup sağlık sektöründe ve tarım sektöründe çalışan ayrıca köylerinde kendi arazilerinde ekip biçen ve besicilik yapan vatandaşlarımızın işlerine gidip gelmekle sınırlı olmak kaydıyla izinli olmalarına karar verilmiştir.

Kaynak: İHA