Erzincan'da koronavirüsle tedbirlerini ihlal eden vatandaşlara para cezası uygulanacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili getirilen sınırlamaya uymayan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığının, Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasına ilişkin yürürlüğe giren kararını anımsattı.

Bu doğrultuda söz konusu kişiler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini vurgulayan Arslantaş, "İhtiyaç durumunda 'ALO 112-155-156' numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195. maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak, 3 bin 150 lira ceza uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA