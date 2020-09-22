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  3. Erzincan’da Köşe Büfem'de iki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Erzincan’da Köşe Büfem'de iki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Erzincan'da Köşe Büfem içerisinde tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak yarayan ve ardından karakola gidererek polise teslim olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan’da Köşe Büfem'de iki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Erzincan merkez Eski Sanayi Sitesi'nde dün meydana gelen olayda, Köşe Büfe içerisine giren Bahattin Tan henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tabancayla iki kişiye şarjördeki mermiler bitinceye kadar kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak karakola giderek polise teslim oldu. Saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan U.P., ve S.E., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.



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