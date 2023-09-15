Erzincan’da köylülerin zorlu ceviz hasadı başladı

Kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep gören Erzincan cevizi, köylülerin meşakkatli çalışmasıyla hasat ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erzincan’da köylülerin zorlu ceviz hasadı başladı

Kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep gören Erzincan cevizi, köylülerin meşakkatli çalışmasıyla hasat ediliyor.

Erzincan'da yüksek rakımlı dağ köylerindeki dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizler, yöre halkı tarafından hasat edilmeye başlandı. Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl eylül ayının ortalarında dalından koparılıyor.

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor. Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle kilosu 70 liradan alıcı bulan Erzincan cevizi, yörede yapılan geleneksel tatlılara da ayrı bir lezzet katıyor.

Sonbaharla cevizlerin hasat döneminin geldiğini belirten vatandaşlar, "Cevizin üzerindeki o yeşil kabuk çatlamaya başladığı zaman herkes toplanıyor. Bir ya da iki kişi elinde uzun bir sırıkla ağaca çıkma görevini üstleniyor. Ağaçlara çıkan kişiler cevizi döküyor, aşağıdakiler de toplayıp çuval ve kovalara dolduruyor. Cevizler sonra satılıyor. Bazen kadınlar toplanıp bu cevizleri kullanarak baklava ve çeşitli tatlılar yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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