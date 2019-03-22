Erzincan’da nevruz, bayram havasında kutlandı

21 Mart Nevruz Şenliği kapsamında Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi işbirliği ile çeşitli programlar düzenlendi. Şehir merkezinde yürüyüş ile başlayan programda, bahar mevsiminin gelişi bayram havasında kutlandı.

Düzenlenen şenliğe Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman VE Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen şenlikte protokol mensupları ve katılımcılar mehteran eşliğinde Ordu Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar Nevruz yürüyüşü yaptılar. Ardından protokol mensupları meydanda yakılan ateş üzerinden atlayarak demir dövdüler. 21 Mart Ormancılık günü münasebetiyle Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı.

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesinde devam eden Nevruz Şenliği burada da yine Erzincan Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle başladı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Şenliğinin tüm dünyada barış, huzur ve bereket getirmesi temenni etti.

Programda, Vali Ali Arslantaş, bugün ülkemizde olduğu gibi tüm Türkî Cumhuriyetlerde Nevruz'un coşkuyla kutlandığını söyleyerek, bu coşkunun bütün insanlığa barış ve esenlikler getirmesini temenni etti.

Kaynak: İHA