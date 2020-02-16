Erzincan’da Ocak ayında 164 konut satıldı

TÜİK Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Erzincan'da 2020 Ocak ayında 164 konut satıldı.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü 2020 Ocak ayı konut satışlarını açıkladı. Erzincan'da 2020 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 artarak 164 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. 2020 Ocak ayında Erzincan ili 164 konut satışı ile 71. sırada yer aldı.

"İpotekli konut satışları yüzde 545,1 oranında artış gösterdi"

Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 615 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

"Diğer konut satışları yüzde 7,5 oranında arttı"

Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 71 bin 378 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 oldu. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 198 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

"36 bin 40 konut ilk defa satıldı"

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.

"77 bin 575 konut el değiştirdi"

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. Ankara 8 bin 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 993 konut satışı ile İzmir izledi.

"Yabancılara 3 bin 907 konut satışı gerçekleşti"

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.

"En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı"

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.

Kaynak: İHA