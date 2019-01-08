Erzincan’da okullar 1 gün tatil edildi

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 8 Ocak Salı günü ara verildi.

Erzincan Valiliğin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ilinde 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Salı günü idari izinli sayılacaktır."denildi.

Kaynak: İHA