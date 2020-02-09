Erzincan’da okullara soğuk tatili

Erzincan'da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.

Vali Arslantaş paylaşımında, "Sevgili öğrenciler; yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller" dedi.

Kaynak: İHA