Erzincan'da otobüs kar yağışına dayanamadı! 46 yaralı var
Erzincan- Erzurum kara yolunun 20'inci kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipi sevkedildi. AFAD ekiplerinin de görev aldığı kazada yaralananlar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.
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