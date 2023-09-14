Erzincan’da patates hasadı başladı

Çayırlı'da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Erzincan’da patates hasadı başladı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı.

Çayırlı'da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 400 lira olan patates toplama işçileri, sıcak havada tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Kemal Arduç, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene dengesiz yağışlar sebebiyle verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti. Yağışların patates verimine etki ettiğini kaydeden Arduç, "Ekonomisi tarıma dayalı olan Erzincan'da buğdaydan sonra alternatif olan patates, pancar, ayçiçeği hasadı da başladı Çayırlı'da. Bugün itibariyle patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Erzincan’da patates hasadı başladı

Erzincan’da patates hasadı başladı

Erzincan’da patates hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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