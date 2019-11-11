Erzincan’da “Peygamberimiz ve Aile" adlı konferans düzenlendi

Erzincan'da Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Erzincan İl Müftülüğü tarafından Müftülük Kültür Merkezi'nde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Müslüman Türk toplumunda neredeyse binde bir bile gözükmeyen çarpık ilişkilerin en çok izlenen kanallarda, en çok izlenen saatlerde dizi yapılıp millete izlettirilmesi neticesinde, alabildiğine değerlerinden, maneviyatından ve Hazreti Peygamber'in ahlakından uzaklaşmaya başlayan bir aile yapısı oluştu." dedi.

Konuşulan hakikatlerin yaşantıya uygulanmasının önemine vurgu yapan İşliyen, "Marifet konuşmak değil, konuştuğumuzu hayatımıza yansıtmaktır. Salonlar doluyor ama bazen Peygamberimizin ahlakının hayatımızda azaldığını gözlemlemekten büyük bir üzüntü duyuyoruz. "Peygamberimizi seviyorum" demek yetmez, sözümüz sözüne benzeyecek, hayatımız hayatına benzeyecek, ahlakımız ahlakına benzeyecek ki sevmenin içi boş olmasın. Öyle bir zor dönemdeyiz ki; artık elinde merhamet kırıntısı kalmamış birtakım şahısların eşini bıçaklarken cep telefonu ile kameraya alıp bunu sosyal medyada yayınlamayı marifet bilindiği bir dönemdeyiz. Aile kavgalarının sokaklara kadar taşındığı, her sokağın başında cinnet getirip çocuklarını katleden, eşini katleden bir kadın yada koca daha sonra intihar ediyor. Müslüman Türk toplumunda neredeyse binde bir bile gözükmeyen çarpık ilişkilerin en çok izlenen kanallarda, en çok izlenen saatlerde dizi yapılıp millete izlettirilmesi neticesinde, alabildiğine değerlerinden, maneviyatından ve Hazreti Peygamber'in ahlakından uzaklaşmaya başlayan bir aile yapısı oluştu. Boşanma oranları zaman zaman evlilik oranlarıyla baş başa gidiyor. En küçük tartışmada, erkeğin şiddete başvurduğu şu dönemde, bütün projektörlerimizi elimizde kalan son kalemiz olan ailenin üzerine yönlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İşliyen'e hediye takdim etti.

Programa Vali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Odabaş, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA