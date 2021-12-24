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  3. Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Belediyenin kasası çalındı

Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Belediyenin kasası çalındı

Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana geldi. Tercan Belediyesi'nin duvara bitişik PVC kapısından giren 2 kişi, çelik kasayı çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Belediyenin kasası çalındı

Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre Tercan Belediyesi'nin duvara bitişik PVC kapısından giren 2 şahıs belediyenin tahsilatlarının koyulduğu çelik kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayı sabah saatlerinde belediye personeli tarafından fark edildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen polisler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İçerisinde yaklaşık 1500 lira bulunduğu öğrenilen kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli polis tarafından aranıyor.

Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Belediyenin kasası çalındı

TERCAN BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇE'DEN HIRSIZLIK OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tercan Belediye Başkan Vekili Asım Gökçe, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gökçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 "Sabah saat 08.30'da belediyeye geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Memur arkadaş içeri girdi, çağırdı bizi. 'Gelin' dedi içeriyi soymuşlar. Gittik baktık elimizi hiçbir yere vurmadan durumu polise bildirdik. Kameradan baktık, 2 kişi kapıyı söküp çelik kasayı götürüyorlar. Kasanın içerisinde para olarak 1500 TL civarında bozuk para vardı" 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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