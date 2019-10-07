Erzincan'da "Sen de sokak canları için bizimle pedalla" etkinliği kapsamında sokak hayvanları adına farkındalık oluşturabilmek için hayvan barınağına kadar bisikletleriyle pedal çeviren hayvan severler, barınakta yaşayan hayvanları ziyaret ederek elleri ile beslediler.

Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ile Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen "Sen de sokak canları için bizimle pedalla" etkinliği kapsamında bir grup hayvan sever bisikletleri ile Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Sokak hayvanları adına farkındalık oluşturabilmek için Erzincan Belediyesi hayvan barınağına kadar pedal çeviren hayvan severler, barınakta bulunan hayvanlara mama götürerek ziyaret ettiler. Çocukların da katılım sağladığı etkinlikte birçok hayvan sever barınaktaki hayvanları süt ve mama vererek elleri ile beslediler. Farkındalık oluşması adına bu tür etkinliklerde eğitim de verdiklerini ifade eden Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, insanların sokakta yaşayan hayvanlardan korkmamaları gerektiğini söyledi.

"Başıboş hayvanlar biraz su ve yemek bulduktan sonra hiçbir çocuğumuza zarar vermeyecektir"

Sokak hayvanlarının barınaklara toplanarak özgürlüklerinin kısıtlandığını belirten Tanrıverdi, "Geçen haftadan itibaren okullarımız ve sivil toplum örgütleri barınağımızı ziyaret ediyorlar. Erzincan Bisikletliler Derneği ve Erzincan Doğa ve Hayvan Severler Derneği barınağı ziyaret ettiler. Bizlere mama desteğinde bulundular. Şu anda da besleme yapıyorlar hayvanlarımıza. Bizim amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Özellikle başıboş hayvanlar için neler yapabiliriz, sahiplenme, çocuklarımızı hayvanlara alıştırma gibi örnekler olabilir. Sokaklarda en çok yaşadığımız sorunda şudur. Sanki başıboş hayvanlar zarar verecekmiş gibi düşünüyor aileler ama öyle değil aslında. Başıboş hayvanlar sadece biraz su ve yemek bulduktan sonra hiçbir çocuğumuza da zarar vermeyecektir. Çoğu zaman çocuklarımıza sevgi gösterisinde bulunmak istiyorlar. Sokak hayvanları zararlı gibi düşünmesinler. Bizim en çok çektiğimiz sıkıntı yani belediyemize gelen çok şikayet ise başıboş hayvan çok fazla var toplayın ama bizim de hepsini toplayıp barınakta bakmamız ve özgürlüklerini kısıtlamamız doğru olmayacaktır. Biz onlarla yaşamaya mecburuz. Dünya hepimiz için, onlarla birlikte yaşayacağız, yaşamak zorundayız. Ama biz farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinliklerle eğitimler de vermeye çalışıyoruz. İnşallah gelecekte daha da güzel olacak" diye konuştu.

Öte yandan, ziyaretçiler tarafından mama verilen köpeklerin yemek kavgası bir yandan ziyaretçileri korkuturken bir yandan da ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA