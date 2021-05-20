2021 Lefke Avrupa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 3003903072021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410022Tuzla'da Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi!2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410701Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencilerinden Filistin'e destek etkinliği2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan | 300490476Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ı kabul etti! İşte kabulden fotoğraflar...Alanya'daki arıcılara 2 bin kovan desteğinde bulunuldu2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan | 300490477İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Filistin'e destek: Yardım kampanyası başlatıldı!

Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Filistin'e destek: Yardım kampanyası başlatıldı!

Erzincan'da Memur-Sen, Hak-İş ve İHH İnsani Yardım Vakfı il temsilcilikleri tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Filistin'e destek: Yardım kampanyası başlatıldı!

Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze ile Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini hatırlatan Gül, "Bizler de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, acılarını paylaşmak ve bir nebze azaltabilmek için yardım kampanyası başlatıyoruz. Bütün üyelerimizi Erzincan İHH İnsani Yardım Vakfı'na, oraya yardım götüren yardım kuruluşlarına destek vermeye davet ediyoruz. Bugün kardeşlerimizin yanında olma zamanıdır. Şimdiden destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kampanyanın duyurulduğu basın toplantısında, Hak-İş İl Başkanı Harun Mutlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şube Başkanı Osman Çalık da hazır bulundu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Filistin'e destek: Yardım kampanyası başlatıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT