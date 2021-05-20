Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Filistin'e destek: Yardım kampanyası başlatıldı!

Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze ile Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini hatırlatan Gül, "Bizler de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, acılarını paylaşmak ve bir nebze azaltabilmek için yardım kampanyası başlatıyoruz. Bütün üyelerimizi Erzincan İHH İnsani Yardım Vakfı'na, oraya yardım götüren yardım kuruluşlarına destek vermeye davet ediyoruz. Bugün kardeşlerimizin yanında olma zamanıdır. Şimdiden destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kampanyanın duyurulduğu basın toplantısında, Hak-İş İl Başkanı Harun Mutlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şube Başkanı Osman Çalık da hazır bulundu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI