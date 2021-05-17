2021 Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1011105632021 Kainat Güzeli seçildi: Yarışmanın galibi Meksikalı Andrea Meza oldu!Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Her yıl yüz binlerce işçi, uzun çalışma saatleri sebebiyle ölüyor!2021 Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007116362021 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210474Kabine Toplantısı başladı! 1 Haziran'dan sonra neler olacak?Hindistan'da skandal olay! Koronavirüs tedavisi için tutulduğu hastanede hemşirenin tecavüzü sonucu öldü2021 Van Yüzüncü Yıl Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1102101092021 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1076100642021 Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100730458
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlardaki 2 sürücü yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Sefa C'nin kullandığı 24 AY 312 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Çukurkuyu Belediyesi önünde, Saydan A. idaresindeki 24 BE 801 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Sefa C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

Erzincan'da trafik kazası: Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT