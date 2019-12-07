Erzincan’da üniversite-sanayi iş birliğinde güçlü bir dönemin adımları atılıyor

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde ki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğini sağlamak üzere üniversite ile sanayiyi bir araya getirdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber optik kablo tertibatları ve özel fiber optik ürünlerin tasarım ve üretimine yönelik faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Ali Arslantaş'a Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata, Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde elektronik ve haberleşme programlarında alanında uzman öğretim üyeleri eşlik etti. Ziyaret kapsamında Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyete fabrika içerisindeki üretim sahasını gezdiren Fabrika Müdürü Rıdvan Alaz, alt taşeronlar, vendorlar, internet sağlayıcıları ile operatör, entegrator, inşaat, data center, güvenlik ve yazılım firmaları gibi haberleşme ağlarına ait bağlantı ekipmanları üzerinde yürütülen çalışmaları tanıttı.

"Ülkemizin refah seviyesini teknoloji üretebilen toplumlar yükseltebilir"

Üretim sahasını yakından inceleyen Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, "Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde ülkemizin refah seviyesini teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan eğitilmiş toplumlar yükseltebilir. Bu kapsamda bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemize ve sanayimize önemli görevler düşmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemizi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gezdirdik. Bu kapsamda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemiz bir yandan yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu Araştırma-Geliştirme personelini yetiştirebilecek, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışacak. Çünkü sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür. Yürütülecek olan çalışma için üniversite-sanayi ortak araştırma merkezi kurularak, bilginin ve üretimin gücünü bütünleştirecek ortak proje ekipleri oluşturulmalı, master ile doktora programlarının sanayide somut katkı sağlayacak ve bilgi aktaracak şekilde yönlendirilmeli son olarak ise üniversitelerde problem çözme ve danışmanlık merkezi oluşturularak sanayiye güç katacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu çalışma süresince Erzincan Valiliği olarak her türlü desteği sağlamaya da hazırız" diye konuştu.

Vali Ali Arslantaş daha sonra Fabrika Müdürü Rıdvan Alaz'dan fabrikanın ihracatına yönelik bilgi alarak istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA