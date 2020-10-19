MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi mi? | MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman?Koronavirüs depremi sürüyor! MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!Fox TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 19 Ekim 2020 PazartesiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresi19 Ekim Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaGençlerbirliği - Denizlispor maçı CANLI İZLE | Bein Sports CANLI İZLEGalatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Bein Sports izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Ekim 2020 (MPİ)Akhisarspor - Menemenspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLENiğde'de Doğa Okulu açıldı: Ormanda eğitim başlıyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzincan'daki Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı!

Erzincan'daki Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı!

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanındameydana gelen patlamada, Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı.

Erzincan'daki Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı!

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'daki Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı!Erzincan'daki Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı!

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT