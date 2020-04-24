Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

Korona virüsün Türkiye de görülmeye başladığı günden bu güne kadar Erzincan'da 4 ölüm vakasının gerçekleştiği ve toplam vaka sayısının ise 188 olduğu açıklandı.

Korona virüsü ülkemizde yayılmaya başladığı andan itibaren Erzincan'da ilk defa rakamlarla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, twitter hesabından paylaştığı bilgilerde Erzincan'da toplam vaka sayısının 188, toplam vefat sayısı 4, iyileşen hasta sayısı 99, müşahede altında olan hasta sayısı 57, toplam entübe hastası 4, toplam servis hasta sayısı 24 toplam test sayısının ise 1238 olarak açıklanırken, yoğun bakım ünitesinde ise hastanın olmadığını paylaştı.

Kaynak: İHA