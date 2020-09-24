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  3. Erzincanlı Şaban Şahin engerek yılanına kafa tuttu

Erzincanlı Şaban Şahin engerek yılanına kafa tuttu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ikamet eden Şaban Şahin, çuvallara saman doldurduğu sırada kendisine saldıran, bölgenin en zehirli yılanı olarak nam salmış engerek yılanını boğazından yakalayıp etkisiz hale getirdikten sonra fotoğraf çekildi.

Erzincanlı Şaban Şahin engerek yılanına kafa tuttu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi. Olay Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde avaz mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı Şaban Şahin, isimli vatandaşa saldırdı. Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

Erzincanlı Şaban Şahin engerek yılanına kafa tuttu

FOTOĞRAF ÇEKİLDİKTEN SONRA DOĞAYA BIRAKTI

Şaban Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

Berna Akkaya
Editör


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