Erzincanlıların çözüm ortağı Beyaz Masa yakınlaştı

Erzincan Belediyesi halkın şikayet, talepleri ve önerilerini en kısa yoldan değerlendirerek çözüme ulaştırmak için iki ayrı hizmeti hayata geçirdi. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Erzincan Belediyesi olarak vatandaşa daha yakın olmak açısından Beyaz masayı hemşerilerimize daha da yakınlaştırdık" dedi.

Vatandaşların belediye ile ilgili i şikayet, talepleri ve önerilerini daha rahat ve kolaylıkla tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren Beyaz Masa, artık Cumhuriyet Meydanında bulunan ofiste de hizmet verecek ayrıca Mobil Beyaz Masa ile halkın ayağına gidecek.

Erzincan Belediyesi içerisinde bulunan Beyaz Masa'nın yanı sıra vatandaşların belediye ile ilgili talep, şikayet ve önerilerini Belediye binasına gitmeden daha rahat ve kolaylıkla tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla Cumhuriyet meydanında Beyaz Masa ofisi gerçekleştirilen tanıtım organizasyonu ile hizmete girdi.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser'in katıldığı tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Erzincan Belediyesi olarak vatandaşa daha yakın olmak açısından iki hizmeti şu anda sunmanın onurunu yaşıyoruz. Beyaz masayı hemşerilerimize daha da yakınlaştırdık. , Biliyorsunuz Belediye Binamızda Beyaz masa diye bir birim var, bu birimde vatandaşların direk irtibat kurduğu, telefonla veya bizzat başvurarak, isteklerini taleplerini önerilerini aldığımız şikayetlerini aldığımız bir birimimizin aynısını şu anda Cumhuriyet Meydanında ofis birimi olarak, birbiriyle entegre çalışacak sistemi, buraya kurmuş bulunuyoruz. Burada ki arkadaşımız vatandaşlarımızın ilk adımda bütün talepleri burada değerlendirecek, merkez beyaz masaya aktaracak ve oradan da birimler aktarılıp şikâyetleri ve temennileri değerlendirmiş olacak.

Bildiğiniz gibi hizmetler mutlak suretle er yada geç yapılıyor, ama burada hedeflediğimiz önemli olan Gönül Belediyeciliği hizmetleri verebilmek biz bu bağlamda da her noktada her zaman hemşerilerimizin işlerini kolaylaştırmak, onların gönlünü kazanabilmek için elimizden gelen çaba ve gayreti sarf ediyoruz.

Burada ayrıca farkı bir hizmet daha sunuyoruz, mobil beyaz masa ile merkeze bağlanan Beldelere mobil aracımız göndereceğiz, içerisindeki görevli arkadaşlarımız vatandaşların ayağına gitmiş olacak ve burada istek, taleplerini önerilerini ve şikayetlerini yine bu mobil aracımızdaki personele bildirmek suretiyle belediye ile vatandaş arasındaki mesafeyi daha da kısaltma amacı güttük ve bu şekilde hizmetlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA