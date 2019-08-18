Erzincanspor ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

TFF 3. lig 1. gurupta mücadele eden Erzincanspor, yeni sezon öncesinde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 2. Lig takımlarından Van Belediyesporla oynadığı ilk hazırlık maçından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını 14 Ağustos itibariyle Erzurum'da sürdüren Erzincanspor ilk hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Van Belediyesporla karşı karşıya geldi. Erzincanspor maçtan Erdi Kasapoğlu, Osman Şahin ve Ali Öztürk'ün golleriyle 3- 1 galip ayrıldı.

Yeni transferlerinde uyumuyla takım olma yolunda ilerlediklerini belirten Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, lige kadar tam olarak hazır olacaklarını ve ligin ilk maçı olan Serik Belediyespor maçına galibiyet için gideceklerini belirtti.

Kaynak: İHA