Erzincanspor kendi evinde 3 puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Erzincanspor ligin 11. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Çatalcaspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Erzincanspor'un gollerini 31. dakikada Burak Aydın39. dakikada Ali Öztürk, 90+5'te ise Abdurrahman Canlı kaydetti. Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 22 yaparak 3. sıraya yükseldi.

Öte yandan 3. Ligde şampiyonlukta iddialı olan Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupasında 2.Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u penaltı atışları sonrasında eleyerek 5. tura çıkmıştı.

Erzincanspor ligin 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Yomraspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Kaynak: İHA