3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin ilk haftasında deplasman da Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Erzincanspor bugün kendi evinde oynadığı ikinci maçta da Karbel Karaköprü Belediyespor ile 0- 0 berabere kaldı.

Ligdeki ilk puanını alan Erzincanspor, önümüzdeki Perşembe günü Ziraat Türkiye kupasında Muş Menderesspor'u konuk edecek ve ardından ligin 3. hafta mücadelesi için Pazar günü Silivrispor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA