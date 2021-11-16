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  3. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Erzurum'a Şubat ayında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi atanan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı. Durumu ağırlaşan  ve yaklaşık 2 aydır Kovid-19 nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Demirhan, hayatını kaybetti.  Demirhan için bugün  Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

HSK'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulunun Twitter hesabından yapılan başsağlığı açıklamasında da da şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli meslektaşımız Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan’ın zamansız vefatının derin acısını paylaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm yargı camiamıza bu acı kayıp karşısında sonsuz sabırlar diliyoruz."

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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