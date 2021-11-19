Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"Son dakika | EPGİS araç sahiplerine kötü haberi verdi: LPG'ye 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldiXbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum Köprüköy'de 5,1 büyüklüğünde depremDünyaca ünlü manken Heidi Klum kocasına verdiği üstsüz pozlara bir yenisini daha ekledi! Yaşına rağmen fiziği ve güzelliği dikkat çekti!Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021 Cuma? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?Kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul, Ankara'da ne zaman yağacak?ALES 3 sınavında kalem, silgi, maske veriyorlar mı 21 Kasım 2021? ALES sınavında kalem ve silgi veriliyor mu?Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?Trabzonspor açıkladı! Gervinho'nun sakatlığı ile ilgili yeni gelişme!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"

Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilk değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "5 büyüklüğündeki deprem çok şaşırtıcı değil" açıklamasında bulunurken, Deprem uzmanı Osman Bektaş, "5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor" dedi.

Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"

AFAD verilerine göre, Erzurum'da saat 15:40'ta merkez üssü Köprüköy olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem sonrası uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ŞAŞIRTICI DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum yöresine baktığımızda fayların yoğun olduğu bölge. Geçmişte çok deprem görmüş, gelecekte de görebilecek kapasitede. 5 büyüklüğündeki deprem çok şaşırtıcı değil. Farklı bölgelerde, bu kadar uzaktaki faylar birbirini etkilemez. Yapı kalitesinin çok kötü olması nedeniyle bu tür depremlerde geçmişte hasar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş:

"DEPREMİN ÇIKARDIĞI ENERJİ BAZI FAYLARI TETİKLEYEBİLİR"

Deprem uzmanı Osman Bektaş ise, "5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor. yakın bölgedeki faylarda bir etkileşim oluşturuyor. Bazı fayları depreme yakınlaştırır, bazılarını uzaklaştırır. Bunu da zaman gösterecek. Bir araba lastiğinin basıncı dahi çevredeki fayların hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bölge zaten Doğu Anadolu’nun en tehlikeli bölgesidir. Depremin olduğu yer de nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Umarım daha fazla depreme hazırlık çalışmalarına önem verilir." açıklamasında bulundu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT