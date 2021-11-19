Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"

AFAD verilerine göre, Erzurum'da saat 15:40'ta merkez üssü Köprüköy olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem sonrası uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ŞAŞIRTICI DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum yöresine baktığımızda fayların yoğun olduğu bölge. Geçmişte çok deprem görmüş, gelecekte de görebilecek kapasitede. 5 büyüklüğündeki deprem çok şaşırtıcı değil. Farklı bölgelerde, bu kadar uzaktaki faylar birbirini etkilemez. Yapı kalitesinin çok kötü olması nedeniyle bu tür depremlerde geçmişte hasar yaşadık." ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN ÇIKARDIĞI ENERJİ BAZI FAYLARI TETİKLEYEBİLİR"

Deprem uzmanı Osman Bektaş ise, "5 büyüklüğünde depremin yer altında çıkardığı enerji 2 ton patlayıcıya karşılık gelir. Bu 2 ton patlayıcı çevrede bir fiziksel değişim oluşturuyor. yakın bölgedeki faylarda bir etkileşim oluşturuyor. Bazı fayları depreme yakınlaştırır, bazılarını uzaklaştırır. Bunu da zaman gösterecek. Bir araba lastiğinin basıncı dahi çevredeki fayların hareket etmesine sebebiyet verebilir. Bölge zaten Doğu Anadolu’nun en tehlikeli bölgesidir. Depremin olduğu yer de nüfus yoğunluğunun olduğu bir bölge. Umarım daha fazla depreme hazırlık çalışmalarına önem verilir." açıklamasında bulundu.