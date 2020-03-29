Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcularının seyahat izin belgesi için başvuruları başladı

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca hava yolu yolcuları için yürürlüğe giren "Seyahat İzin Belgesi" için başvuru işlemleri Erzurum Havalimanı'nda başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında hava yolu ile yurt içi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğinin açıklanmasının ardından Erzurum Havalimanı'nda yolcular başvuruda bulunmaya başladı.

Uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, terminalde oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu Başvuru Masası'nda başvuru belgesini dolduruyor.

Tedavi nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmadığı gerekçelerini ve kimlik bilgilerini bu forma yazan yolcular, ardından Seyahat İzin Kurulu ofisinde işlemlerini tamamlıyor.

Yapılacak değerlendirme sonucunda seyahat etmesi uygun görülen yolcuların uçuşlarına onay verilecek.

Uçuş onayı alan ve bileti olan yolcular, seferlerin başlamasının ardından gitmek istedikleri şehirlere seyahat edebilecek.

Erzurum Havalimanı'nda uygulamanın ilk gününde 30 kişi başvuruda bulundu. Havalimanına gelen vatandaşlar, steril edildikten sonra, ateşleri ölçülüp eldiven ve maske dağıtılarak sosyal mesafe uzaklığında başvurularını yaptılar.

Yolculardan Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Ailesini ziyaret için Erzurum'a geldiğini anlatan Topaloğlu, "Bu süreç içerisinde uçaklar iptal oldu, normal biletim vardı. Uçuşlar iptal olduğu için izin almaya geldim. En kısa sürede geri dönmeyi istiyoruz. Doldurduğum belgelerde ikametgah adresi, ne için buraya geldiğim ve neden gitme konusunda belge doldurdum. En son buraya ne zaman geldiğime dair belge istediler. Tedbir konusunda da sosyal mesafeyi koruduk. Başka bir alanda izole olmuş bir halde formları doldurduk. Tedbir amaçlı teması engelliyorlar." diye konuştu.





Kaynak: AA