"Erzurum herle aşı çorbası" artık coğrafi işaretli

Erzurum Ticaret Borsası tarafından 2021 yılında TÜRKPATENT Kurumuna mahreç işareti tescil için başvurulan Erzurum herle aşı çorbası geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret aldı.

Erzurum herle aşı, bölgede çok eskilerden bu yana hastalara şifa olması için pişirilen bir çorba. Malzeme tedariki ve pişirilmesi çok kolay olan herle aşı; buğday unu, tereyağı, su ve tuz kullanılarak yapılıp sıcak servis ediliyor. Coğrafi sınırda uzun bir geçmişe sahip olan Erzurum herle aşı çorbası, Erzurum ilinin mutfak kültürü için önemli bir yere sahip. TÜRKPATENT Kurumu bu sebeplerden dolayı coğrafi işaret vermeyi uygun buldu.

Erzurum herle aşı çorbası nasıl pişirilir

TÜRKPATENT mahreç işareti olarak tescilli ettiği Erzurum herle aşı çorbasının üretiminde, tercihen coğrafi işaret olarak Erzurum tereyağı kullanıldığı ifade ederek 4 porsiyon Erzurum herle aşı çorbası üretmek için gereken bileşenlere ve üretim aşamalarını şöyle anlattı:

"Çorba için 84 gram buğday unu, 30 gram tereyağı, 1 litre su ve 16 gram tuz kullanılıyor. Un, bir tencerede tereyağı ile un kokusu geçinceye kadar karıştırılarak kavrulur. Üzerine su ve tuz ilave edilip kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Kaynayınca ocağın ateşi kısılır ve bir iki taşım daha kaynatılır. Erzurum herle aşı çorbasının servisi sıcak olarak yapılır."

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"Coğrafi sınır içerisinde gerçekleşmesi gerekir"

TÜRKPATENT Erzurum herle aşı çorbasının coğrafi sınır içerisinde gerçekleşmesi gereken üretim, işleme ve diğer işlemlerini ise şöyle açıkladı:

"Erzurum herle aşı çorbasının coğrafi sınırda uzun bir geçmişi vardır. Erzurum ilinin mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahiptir. Bu sebeplerle coğrafi sınırla ün bağı bulunan Erzurum herle aşı çorbası üretiminin tüm aşamaları, coğrafi sınırda gerçekleşir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)