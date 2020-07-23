Erzurum Kongresi kararları nelerdir? Erzurum kongresinin önemi nedir?

Türk tarihinde Milli mücadele döneminde yapılan kongreler büyük önem taşıyor. Şimdiki Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı kongrede alınan kararlar öğrencilere derslerde anlatılıyor ve tarih bilinci aşılanıyor. Tarihi kongrenin 101. yıl dönümünde alınan kararlar merak edilenler arasında yer alıyor. Erzurum Kongresi hakkında alınan kararlar ve kongrenin önemine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki Erzurum kongresinin kararları ve önemi nedir?

ERZURUM KONGRESİ KARARLARI NELERDİR?

Milli mücadele açısından önem arz eden kararlar bu kongre ve Sivas kongresinde alınmıştır.Alınan kararlar şunlardır:

-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

-Milli sınırlar ifadesi ilk kez kullanılarak, vatanın bir bütün olarak savunulacağı ilk kez belirtilmiştir.

- İst. Hük. ‘i vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyelerini milli kongre seçecektir. Eğer kongre toplanmamışa seçim işini temsil Heyeti yapacaktır.

- Kuvay-ı Milliye yi amil milli iradeyi hakim kılmak esastır.

-Ulusal irade padişah ve halifelik makamlarını da kurtaracaktır.-

- Azınlıklara siyasal, sosyal ve ekonomik dengeleri bozucu haklar verilemez.

-Manda ve himaye kabul edilemez.

-Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir.

ERZURUM KONGRESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Toplanış amacı ile bölgesel alınan kararlar nedeniyle ulusal bir kongre anlamı kazanmıştır. Kongreye Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katıldı. Kon Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.