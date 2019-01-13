Erzurum MNG yönetimi sosyal sorumluluk projelerinde öncü

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sosyal yaşama getirdiği canlılığın yanı sıra topluma katkısı olacak hayır projelerinde de öncü rol oynuyor.

İşletme, taze umutlarla ve güzel beklentilerle yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde Erzurum ve komşu illerden gelen ziyaretçiler için giyim, gıda, teknoloji ve eğlencenin yanı sıra sanat etkinlikleri ve spor salonu ile tercih edilen adreslerin başında geliyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de öncü olan MNG Yönetim Hizmetleri'nin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, "Mutlu bir gelecek iyi eğitimde gizli" diyerek köy okullarına gönderilmek üzere 30 adet fotokopi makinesi bağışladıklarını açıkladı.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erzurum MNG, yeni bir yılın neşesini konuklarına aktarırken yine renkli etkinlikler ile şehirde alışveriş ve sosyal yaşamın nabzını tutuyor. Şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza atan alışveriş merkezi son olarak Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan köy okullarına dağıtılmak üzere 30 adet fotokopi makinesinin bağışını gerçekleştirdi. Geleceği inşa edecek çocuklar ve gençlere her fırsatta destek sunan MNG Alışveriş Merkezi Yönetimi, okulların ihtiyaçlarını karşılamak konusunda öncü şirketlerden biri ve toplumsal alanda katkı sunacak projelerde yer almaya devam edecek.

Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, açıldığı günden bugüne uluslararası festivallerden sponsorluklara, konserlerden kampanyalara kadar sayısız organizasyona imza attı. Çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sineması, spor salonu, seçkin markaları ve 160 bin metrekare alana kurulu şık mimarisi ile beğeni toplayan merkez, yurt dışı ve yakın illerden de ilgi görüyor.

"Topluma katkı sunmanın en iyi yolu, çocukları iyi eğitmek"

Hem çocuklar hem de ebeveynlerin gözdesi olan Erzurum MNG, sıcak ambiyansı ile şehirdeki en hareketli adreslerin başında geliyor. 2019'a girerken bünyesine yeni markalar ekleyen alışveriş merkezi, kışları ile ünlü Erzurum'da, insanın içini ısıtan, canlı ve keyifli ambiyansı ile çok seviliyor.

Alışveriş merkezinin yönetimi üstlenen MNG Yönetim Hizmetleri'nin Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, "Geldiğimiz günden bu yana Erzurum'a katkı sunmayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ses getirdi. Bu yıla da okulların ihtiyaç listeleri içinde gördüklerimizden kendi üzerimize düşeni yaparak başlıyoruz. İlk etapta 30 adet fotokopi makinesi alarak Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri'ne ilettik. Eğitim gibi geleceği belirleyecek bir konuda küçük büyük demeden her türlü katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle Erzurum'un uluslararası platformda kış olimpiyatları, alışveriş festivalleri, geleneksel Türk kültürü ve sporuna yönelik organizasyonlar gibi önemli etkinliklerle tanıtılması gündemimizde. Amacımız bu şehrin Türkiye'deki iç turizm faaliyetlerinde ve yurt dışından ülkemize yönelik turist akışında ve ticarette daha fazla söz sahibi olması.

Bir yandan şehri daha görünür kılan etkinliklerde yerel olarak söz sahibi kurumlarla işbirliğine giderken bir yandan da şehirde günlük yaşam standartlarının yükseltilmesinde görev alıyoruz. Bu, başarılı çocuklarımızı alışveriş merkezinde ağırlayıp keyifli zaman geçirmelerini sağlamak; okulların ihtiyaçlarında üzerimize düşeni yapmak; şehirdeki spor etkinliklerine sponsor olarak destek vermek; konser, tiyatro ve sanat etkinlikleri ile hayatı renklendirmek; geleneksel sporlarımızın tanıtımında görev almak ya da oyuncaklar, kitaplar toplayarak çocuklarımıza ulaştırmak şeklinde olabiliyor. Bunların her biri küçük katkılar olsa da uzun vadede bizim gibi farklı şirketlerin de desteği ve aktivitelerin sürekliliği ile kalıcı güzel sonuçlara vesile olacaktır. Her aile nasıl önceliğini çocuklarının geleceğine veriyorsa bizim de önceliğimiz daima çocuklarımızın yüzündeki o güzel gülümseme!" dedi.

Kaynak: İHA