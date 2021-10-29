Erzurum Palandöken'de düğün öncesi kısır kavgası! Taş ve sopalar kullanıldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiler göre olay Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kadınların da karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.