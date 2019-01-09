Erzurum Valisi Memiş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında, 10 Ocak 1961 tarihinden beri, ülkemizde her yıl " Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını ifade ederek, "İlimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, bazı bölgelerde ise her tehlikeyi göze alarak canları pahasına görevlerini sürdüren gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerinin 58. Yıldönümünü en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basının; halkımızın haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydeden Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; "Bu anlamda, basın kuruluşları ile kurumlar ve bireyler arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler.

Bu anlamda basınımız, kamuoyunun adeta gözü, dili, kulağı ve sesidir. Ülkemiz ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.

Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ilimizde, kış turizmi sektörü, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, diğer tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da, ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, gazetecilerimizin çok önemli rolü ve katkılarının olduğunun kanaatini taşımaktayım.

Değerli gazetecilerimizin, şimdiye kadar sağladıkları bu katkıların, bundan sonra da aynı duyarlılıkla vatan ve millet sevgisiyle, aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerine de saygıyla devam edeceğine kalben inanmaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü "nü içtenlikle kutluyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum."

Kaynak: İHA