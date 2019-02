Erzurum Valisi Memiş’ten Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, kentle ilgili fikir alışverişinde bulunulurken Erzurum'un geleceğine ilişkin plan ve projeler masaya yatırıldı.

Vali Memiş: "Üniversiteler, Kentler İçin Lokomotif Görevi Üstlenmektedir"

Gümüşhane'de görev yaptığı süre zarfında Atatürk Üniversitesinin varlığını yakından hissettiğini, bu büyük kurumun sadece Erzurum için değil bulunduğu bölgenin de kalkınmasına öncülük ettiğini belirten Vali Memiş, konuyla ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'un gelişmesi ve kalkınması için sanayinin yanı sıra üniversitenin de öncelikli olarak gelişmesi ve kalkınması gerektiğine dikkat çeken Memiş: "Üniversiteler, kentler için lokomotif görevi üstlenmektedir. Atatürk Üniversitesi de gelişimini tamamlamış, üretime geçmiş ve bilim dünyasına katkı sunmaya başlamış durumda. Bu bilgi birikimi şehrin tüm dinamiklerine aktararak topyekûn kalkınmayı sağlamalıyız" dedi.

Vali Memiş, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'ye hizmet eden, çok değerli insanlar yetiştirmiş bir müessese olduğunu ifade ederek, Rektör Çomaklı önderliğinde gerçekleştirilen önemli çalışmalardan ötürü kendisine teşekkür etti.

"Ülkemizi El Ele Vererek Kalkındırabiliriz"

Vali Okay Memiş: "İnanıyoruz ki ilim, Cenabıhakk'ın gücünü ve insanlara bahşettiği güzellikleri anlamaya yarıyor. Aslında bizler bilim karşısında birer zerrecik sayılırız. Bilimin şimdiye kadar çözdüğü birçok konu olmakla birlikte çözemediği konular da var. Günümüzde doğruları mümkün olduğu kadar öğrenmek çok önemli. Bilim sayesinde üniversitemizde yetişen akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ülkemizin gelişmesinde katkıda bulunacaklardır. Biz üniversitenin her türlü güvenliğini sağlamakta muktediriz. Çünkü üniversite yönetiminde huzur olması bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Çoğu yerde olduğu gibi üniversite de her fikirden insan var. Bu kişileri kucaklamak hepimize düşüyor. Ülkemizi el ele vererek kalkındırabiliriz. Bu vesileyle gösterdiği misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor, kendisine ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı Yeni YÖK'ü Anlattı

Erzurum'un köklü mirasını, nitelikli insan gücüyle birleştirmesinin önemine dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu hakkında Erzurum Valisi Okay Memiş ile bilgi paylaşımında bulundu. Bu tasarı çerçevesinde üniversitedeki bilimsel üretimi, sosyal yaşama aktarmanın önemine değinen Rektör Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde başlatılan projeleri hayata geçirdiklerini, bunların başında ise üniversite ile sanayi iş birliğinin geldiğini söyledi. Çiftçi Eğitim Merkezi ile tarıma, Mobil Hayvan Hastanesi ile hayvancılığa, akademisyen ile üreticiyi buluşturarak sanayi sektörüne doğrudan temas ettiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, Erzurum Valiliği ile bugüne kadar birçok projede yer aldıklarını, bundan sonra da yer alamaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Uyum İçinde Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Atatürk Üniversitesi olarak, kentimizin geleceğine katkı sağlayacak her çalışmanın içinde olmaya gayret ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, Erzurum'un sadece coğrafi güzellikleriyle değil aynı zamanda sosyal hayat ve kültürel zenginliği ile de örnek bir şehir konumunda bulunduğuna dikkat çekti. Bu zenginliği bilimin gücüyle desteklemenin en önemli görevleri arasında yer aldığına vurgu yapan Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz geleceği, ürettiğimiz projeler ve ortaya koyduğumuz çalışmalar ile yakalamayı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 kavramının tartışıldığı günümüzde, nano-teknoloji içeren çalışmalardan yapay zekâya kadar son derece kapsamlı hazırladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Bu noktada Vali Memiş'in de bizlere destek olacağına inanıyoruz. Ziyaretimize iade-i ziyarette bulunarak büyük nezaket gösteren ve kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde şehrimiz ve ülkemiz için ortak çalışmalar yürüteceğimize yürekten inanıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA