Erzurum Valisi vatandaşları uyardı “Artık pandemi tedbirleri daha sıkı uygulanacak"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında yapılacak imza törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş pandemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bundan sonra polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin daha çok aktif olacağını vurgulayan Memiş, vatandaşları uyardı. Memiş "Özellikle akşam saat yediden sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde esneklik göstermeyeceğiz. Buradan bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYMAZSAM BEN DE CEZAMI YİYECEĞİM"

Kendisinin yakalandığı virüsün İngiliz varyantı olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Öldürücü ve çok tehlikeli bir virüs ayrıca bendeki İngiliz varyantıydı. Bu nedenle herkesi dikkat etmeye davet ediyorum. Yeni alınan tedbirler doğrultusunda daha çok tedbirli olacağız. Polisimiz ve jandarma ekiplerimiz sahada daha aktif olacak. Sayın valim çok ceza yazdınız, sayın valim filan diye kimse bana söylemde bulunmasın. Peşin, peşin söylüyorum hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ben de kurallara uymazsam ben de cezamı yiyeceğim. Özellikle akşam saat yediden sonra sokağa çıkma yasağında hiçbir şekilde esneklik göstermeyeceğiz. Buradan bütün vatandaşları ikaz ediyorum tüm polis ve jandarma ekiplerini sokaklarda göreceksiniz" açıklamalarında bulundu.

"ERZURUM OLARAK ALARM VERİYORUZ"

Ceza yemek istemeyen ve virüsle muhatap olmak istemeyen vatandaşları evlerinde kalmaya davet eden Memiş, "Erzurum olarak alarm veriyoruz. Çok yüksek oranda vaka sayılarımız var. Bu yüksek sayıları düşürmek polisiye tedbirler olmadan mümkün değil. Neden daha fazla ceza yazılıyor diye vatandaşlarımız bu ilin valisi olarak bana bir şey söylemesin. Ceza yemek ve virüsle muhatap olmak istemiyorsanız herkes evinde olsun. Ev gezmelerini mutlak surette engellemek zorundayız. Bu tedbirleri vatandaşlarımıza eziyet olsun diye yapmıyoruz. Onları korumak ve kollamak için yapıyoruz. Bir seneyi bitirdik ve az kaldı geriye kalan vatandaşlarımızı da aşıladıktan sonra bu salgından hep beraber kurtulacağız. Aşı olarak ve dikkat ederek bu salgından kurtulalım ki hem esnaflarımız açık kalsın hem de önemli fuar merkezlerimiz dolsun taşsın" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı