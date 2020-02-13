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Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

ERZİNCAN (AA) - Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum-Ankara ile Erzurum-İstanbul seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de...

Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

ERZİNCAN (AA) - Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum-Ankara ile Erzurum-İstanbul seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de gecikmeli yapılacağı öğrenildi.

Erzincan Havalimanından da İstanbul-Erzincan ve Erzincan-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla yapılamadığı bildirildi.

Seferler, hava şartlarının düzelmesi durumunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA




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