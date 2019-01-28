Erzurum’a Deneyap Teknoloji Atölyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı kapsamında 12 ilde Gençlik Merkezlerine Teknoloji Atölyesi kurulacak. Erzurum'da da Palandöken Gençlik Merkezi'ne kurulacak olan "Deneyap" Teknoloji Atöylesi'nde hafta sonları ve yaz aylarında eğitim verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük İcraat Programı Kapmasında, Ortaokul seviyesi için 4. ve 5. sınıflar, lise seviyesi için 8.ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıfları öğrencilerine "Deneyap" fırsatı doğdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfı'nın ortak projesi olan "Deneyap Türkiye" projesi kapsamında 12 ile Teknoloji Atölyesi Kurulacak.

Erzurum, Adana, Ankara, Antalya, Trabzon, Edirne, Muğla, Konya, Eskişehir, Hakkari, İzmir ve Manisa illerinde Gençlik Merkezlerine Teknoloji Atölyesi kurulacak.

Erzurum'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi'ne teknoloji atölyesi kurulacak.

Gençlik Merkezlerinde kurulacak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavı başvuruları 10 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacak. Deneyap Sınavı ise 17 Martta Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Sınavı başarı ile geçen öğrenciler Deneyap Atölyelerinde eğitimine tabi tutulacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildi. Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirildi. İlimizde de Palandöken Gençlik Merkezi'ne teknoloji atölyesi kuruldu" dedi.

TÜRKİYE'DE 12 İLE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Erzurum, Adana, Ankara, Antalya, Trabzon, Edirne, Muğla, Konya, Eskişehir, Hakkari, İzmir ve Manisa illerinde Gençlik Merkezlerine Teknoloji Atölyesi kurulduğuna işaret eden Yılmaz, Deneyap projesinde tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği teknoloji atölyelerinde, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri keşfedilerek bu alanda gelişmeleri için her türlü imkan sağlanacağını söyledi.

SON BAŞVURU 10 ŞUBAT, SINAV 17 MART

Hayata geçirilecek olan proje okulları yerli ve milli teknoloji hamlemizin beyin takımını oluşturacak donanımlı bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Erzurum Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, "Kurulan atölyeler, 4. 5. 8. ve 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olarak aralarında şehrimizin de yer aldığı 12 ilimizde Cumartesi ve Pazar günlerinin yanı sıra ya aylarında uygulama eğitimleri, uzman eğitmenler tarafından verilecek. Sınav başvuruları 10 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA