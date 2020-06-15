Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar bağlamında TÜİK tarafından oluşturulan örneklem çerçevesinde Erzurum'da 1800 kişiye Covid-19 tarama testi yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Sağlık Bakanlığımızın çalışması olarak, TÜİK'in oluşturduğu örneklem çerçevesinde Erzurum'da 1800 kişiye tarama testleri yapacağız. Erzurum'un en ücra mezrasından şehir merkezine kadar geniş alanda hem PCR ile ağız burundan Covid-19 testi hem de kan alıp antikor testi yapmış olacağız. Bu şekilde sessizce belirtisiz geçiren ne kadar insanımız var, ne kadar insanımızda antikor bağışıklığı oluşmuş tespit etmeye çalışacağız. 1800 kişi üzerinde çalışıp 760 bin nüfusumuza anketler gibi bir genelleme yapacağız. Yaklaşık 10 gün sürecek bu çalışma. Giden ekipte doktor ve hemşire olacak, çalışma sonunda antikor bağışıklığımız ne durumda daha bir bilgimiz olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarımız görevlendirildiler, ellerinde numune alınacak ailelerin listeleriyle gidecekler" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Bu süreçte en büyük dikkat edilmesi gerekenler maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak. Virüs bitmiş değil, vatandaşlarımız dışarı çıktığında mutlaka maske takmalı, dışarıda ki temaslardan sonra ellerini yıkamalı ve dezenfekte etmeli. Ayrıca sosyal mesafe kuralına mutlaka uymalılar. Aramızdaki mesafelere dikkat etmeli ve yaklaşmamalıyız. Bu kurallara uyarsak Erzurum'da virüsün yayılmasını önleyebiliriz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA